Стоимость нефти Brent растёт, WTI — снижается

https://static.news.ru/photo/8a2fbc2c-e8f6-11ea-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе пятничных торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,02%, достигнув отметки в $45,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потеряли 0,07% и составили $43,01 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин оценил стоимость нефти. По его словам, цены могли бы быть и повыше. В четверг октябрьский фьючерс марки Brent вырос на 0,33% — до $45,79 за баррель, а на нефть марки WTI снизился на 0,05% и составил $43,37.