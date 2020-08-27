Стоимость нефти Brent растёт, WTI — снижается

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе пятничных торгов.
Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,02%, достигнув отметки в $45,10 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потеряли 0,07% и составили $43,01 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин оценил стоимость нефти. По его словам, цены могли бы быть и повыше. В четверг октябрьский фьючерс марки Brent вырос на 0,33% — до $45,79 за баррель, а на нефть марки WTI снизился на 0,05% и составил $43,37.
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