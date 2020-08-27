Путин считает, что цены на нефть могли бы быть и повыше

https://static.news.ru/photo/d1cf19e6-e861-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин оценил стоимость нефти.

Лучше бы нефть была чуть побольше, — отметил российский лидер в интервью на телеканале «Россия 1».

В четверг октябрьский фьючерс марки Brent вырос на 0,33% — до $45,79 за баррель, а на нефть марки WTI снизился на 0,05% и составил $43,37.

При этом цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за приближения урагана «Лаура» к американскому берегу Мексиканского залива. Стихия угрожает штатам Луизиана и Техас, где расположены главные нефтеперерабатывающие предприятия США. Специалисты уточняют, что возможный экономический эффект от урагана не продлится долго.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал показатели годовой инфляции в России.