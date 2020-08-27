Решетников: российская экономика вошла в стадию восстановления

https://static.news.ru/photo/27d2b71e-e860-11ea-9f81-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития отмечает значительное улучшение оценок ситуации в текущем году, а экономика России вошла в стадию восстановления. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Во время своего выступления на форуме «iВолга» он рассказал о состоянии нового прогноза развития страны.

Мы сейчас готовим новую оценку прогноза социально-экономического развития страны, заканчиваем подготовку прогноза. Обсуждаем внутри правительства. В любом случае мы видим существенное улучшение оценок ситуации в этом году, мы более быстрыми темпами восстанавливаемся. Экономика вошла в стадию восстановления, — цитирует Решетникова РИА Новости.

По нынешнему прогнозу Минэкономразвития ВВП должен снизиться в 2020 году на 4,8%, но до этого министр уже говорил, что в августе макроэкономический прогноз будет уточнён. По предварительной оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,6%.

Президент Владимир Путин в четверг также отметил, что пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, пройден, а также выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии. Как отметил президент, уровень инфляции в РФ составит в 2020 году около 3,4–3,41%, а «макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут».

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер также отметил, что пик проблем в российской экономике, вызванный COVID-19, пройден, заявил президент РФ Владимир Путин.