Путин заявил, что пик проблем в российской экономике пройден

Пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, пройден, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также выразил надежду, что ситуация начнёт постепенно улучшаться.
Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено, —
сказалон в интервью телеканалу «Россия 24».
Как писал NEWS.ru, ранее глава государства сообщил, что на выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей.
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