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Экономика

Путин заявил, что пик проблем в российской экономике пройден

14:28, 27 августа 2020
Фото: kremlin.ru

Пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, пройден, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также выразил надежду, что ситуация начнёт постепенно улучшаться.

Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее глава государства сообщил, что на выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей. 

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