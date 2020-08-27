Путин заявил, что пик проблем в российской экономике пройден

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Мобильные операторы, отказываясь от тарифов с безлимитным Интернетом, перекладывают свои расходы на клиентов, заявил заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Сейчас общая кризисная ситуация, я понимаю, что крупные компании пытаются каким-то образом оптимизировать свои расходы, переложив это всё на потребителей. Это, естественно, государство обязано регулировать и не допускать таких вещей,...