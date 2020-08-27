Правительство выделит ещё 22 млрд рублей на выплаты врачам

https://static.news.ru/photo/abb3847c-e857-11ea-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются. И люди, которые работают с такими пациентами, по-прежнему находятся в зоне риска. Все они получают стимулирующие выплаты на особые условия труда, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин добавил, что дополнительно будут выделены 320 млн рублей на выплаты сотрудникам федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Премьер также сделал акцент на том, что перечисление средств в регионы необходимо ускорить, чтобы медработники быстрее получили причитающиеся им выплаты.

Стимулирующие выплаты были установлены по распоряжению президента Владимира Путина. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата по инициативе Госдумы в течение полугода будет проверять начисления медработникам «коронавирусных выплат». Итоги будут подведены в декабре. Поводом для контроля стали многочисленные жалобы врачей на отсутствие обещанных доплат.