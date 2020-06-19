Счётная палата потратит полгода на проверку выплат медикам

https://static.news.ru/photo/844bb5c2-b20f-11ea-bfe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата (СП) в июле начнёт проверку начисления дополнительных выплат работникам медицинских организаций. Её итоги планируется подвести в декабре.

Замглавы СП Галина Изотова отметила, что проверка будет проводиться по инициативе Госдумы.

При этом мы решили несколько шире подойти к проверке, чем нам поручила Госдума: аудит охватит не только региональные, но и федеральные медицинские организации, — сказала она ТАСС.

Изотова также добавила, что к настоящему моменту большинство регионов так и не выполнили майский указ президента Владимира Путина от 2012 года о повышении зарплат врачей до 200%, а среднего и младшего медперсонала — до 100% от средней заработной платы в регионе.

По её словам, в 20 регионах «не дотянули» до нужного уровня зарплаты врачей, в 11 — среднего медперсонала и в 48 — работников младшего медицинского звена.

По распоряжению Путина правительство установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство намерено выделить ещё свыше 1 млрд рублей на выплаты медикам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ранее на эти цели уже была направлена субсидия на сумму более 3,9 млрд рублей. С учётом новой общий размер выплат медикам превысит 5,2 млрд рублей.