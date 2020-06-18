Кабмин выделит ещё свыше 1 млрд рублей на выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/6e628fd2-b148-11ea-b029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На стимулирующие выплаты медикам, которые занимаются лечением заразившихся COVID-19 пациентов, будет выделено свыше 1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам ... Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей, — цитирует главу кабмина ТАСС.

Он напомнил, что ранее на эти цели уже была направлена субсидия на сумму более 3,9 млрд рублей. С учётом новой общий размер выплат медикам превысит 5,2 млрд рублей.

По распоряжению президента Владимира Путина правительство установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Некоторое время назад врачи по всей стране начали жаловаться на отсутствие обещанных выплат. Глава государства обратил внимание на проблему и отчитал руководство медицинских учреждений.

Как писал NEWS.ru, в ряде регионов потребовалось вмешательство прокуратуры. Сотрудники ведомства обеспечили перечисление медработникам стимулирующих выплат в сумме более 1 млрд рублей.