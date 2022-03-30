Медведев назвал 5 способов оставить Европу без российского газа

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале саркастическое описание лучшего способа оставить Европу без газа. Экс-президент России выступил на фоне требования российских властей платить за поставки газа в Европу в рублях и массового отказа европейских властей от этого.

Заморозить «Северный поток», заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии, — назвал Медведев необходимые шаги для того, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу.

Агентство Bloomberg 30 марта сообщило со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза произвели обыски в офисных помещениях подразделений «Газпрома» в Германии. Отмечается, что такие действия европейских структур связаны с расследованием о повышении цен в Европе.

Ранее в среду Медведев в своём Telegram-канале написал, что по прошествии нескольких недель после введения санкций против России санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом». По его словам, введение санкций со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкшей увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах». В связи с этим он предсказал движение к «обновлению финансовой системы» и возможный отказ от резервных валют.