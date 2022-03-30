Bloomberg: в Германии провели обыски в офисах «Газпрома»

Должностные лица Евросоюза произвели обыски в офисных помещениях подразделений «Газпрома» в Германии, сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на свои источники. Отмечается, что такие действия европейских структур связаны с расследованием о повышении цен в Европе.

По сообщению агентства, обыски прошли по меньшей мере в двух офисах — в Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas. На эти компании приходится около 20% поставок на нефтегазовом рынке Германии.

По сообщениям британской газеты Daily Express, после того как президент России Владимир Путин выступил с обращением по национальному телевидению, в котором российский лидер заявил о расчётах за газ в российской валюте, цены на газ в Великобритании выросли на 18%. В издании также подчеркнули, что Евросоюз по-прежнему зависим от российских энергетических ресурсов.

Немецкая газета Spiegel написала, что растерянность стала первой реакцией Запада на решение Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли. Экономист Йенс Зюдекум заявил, что российскому лидеру удалось «ошарашить Запад».