После выступления Путина цены на газ в Британии поднялись на 18%

После того как президент России Владимир Путин выступил с обращением по национальному телевидению, цены на газ в Великобритании выросли на 18%, пишет Daily Express. В издании также подчеркнули, что Евросоюз по-прежнему зависим от российских энергетических ресурсов.

После выступления [Путина] оптовые цены на газ в Великобритании подскочили: британская цена с поставкой на сутки вперёд выросла на 18%, — сказано в сообщении.

По словам автора статьи, российский лидер подобными действиями ставит жёсткий выбор перед Европой: либо платить за газ России в рублях, либо мёрзнуть без газа.

Ранее Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Отметим, что в ходе торгов на бирже 24 марта зафиксирован рост цены на газ в Европе. Она превысила отметку $1400 за 1 тыс. куб. м, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Возрастание цены происходит на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что недружественные страны должны будут производить оплату в рублях за поставки углеводородов.