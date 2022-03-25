Spiegel: манёвр Путина с газом ошарашил Запад

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Растерянность стала первой реакцией Запада на решение президента РФ Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли. Экономист Йенс Зюдекум заявил, что российскому лидеру удалось «ошарашить Запад», сообщает Spiegel.

Издание отмечает , что на западных энергетических рынках проявилась нервозность, а представителей правлений энергетических концернов и министерств экономики в Европе данный манёвр Путина заставил «хмурить лбы».

Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции, — сказал Зюдекум.

Эксперт по валюте Петер Бофингер высказал мнение, что Москва всего лишь пытается укрепить рубль.

Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастёт и соответственно поднимется её курс, — пояснил он.

В Spiegel считают, что обе цели Москвы вполне достижимы. Экономист Клаус-Юрген Герн назвал вероятным и шаг Центробанка РФ, который предполагает продажу рублей потребителям газа через российские банки. Это стабилизует национальную валюту, уверен Герн.

Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно, — подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил: Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии для всех стран ЕС. Саммит ЕС дал Еврокомиссии полномочия использовать разные инструменты регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены на газ, добавил он.