Медработники Подмосковья получат новые выплаты

Медицинские работники Московской области получат материальную поддержку на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Доступна она будет для 15 категорий врачей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводит телеканал «360». Средства предусмотрят в бюджете 2022 года.

Поэтому c 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. <...> Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедут и останутся работать, — сказал Воробьёв.

Он добавил, что оформить помощь можно на портале госуслуг. Воробьёв также выразил надежду, что инициативу поддержат депутаты и все нуждающиеся смогут ей воспользоваться. Также, по его словам, предусмотрены прибавки к зарплате для водителей скорой помощи и операторов поликлиник.

Ранее правительство РФ выделило средства на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Распоряжение президента России Владимира Путина предусматривает единовременную страховую выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с COVID-19.