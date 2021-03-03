Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта

https://static.news.ru/photo/0b5057ba-7c1f-11eb-b21f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мужчины в преддверии Всемирного женского дня очень недовольны из-за «кусачих» цен на букеты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

8 Марта скоро, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов, — заметила Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.

Глава Совфеда при этом назвала причину высокой стоимости букетов. Она пояснила, что российские цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными. Дело в том, что какое-то время НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, но потом его увеличили до 20%. А вот для иностранных поставщиков в России действуют льготные условия.

При этом опрос показал, что в списке желаемых подарков у россиянок цветы не на первом месте. Женщины в Международный женский день хотят получить от мужчин украшения, косметику и подарочные сертификаты. Отмечается, что о ювелирных украшениях думает большинство женщин — 38%, ещё 30% хотели бы, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. О потребности в подарочном сертификате заявили около 27% участниц опроса, предпочитающих самостоятельно делать покупки, сообщал NEWS.ru.