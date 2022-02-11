Матвиенко предложила Минсельхозу «погрузиться» в тему накопленного навоза

Замминистру Минсельхоза Ивану Лебедеву предложили «глубже погрузиться» в решение проблемы с накопленным сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навозом. С такими словами к нему обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ведомство упрекнули в том, что оно не занимается проблемой накопленных животноводческих отходов и предложила собственное решение этого вопроса, сообщил Telegram-канал URA.RU.

По словам Матвиенко, накопленный навоз стоило бы использовать как удобрение. Но в связи с противоречиями в действующем законодательстве предприятия за это штрафуют.

Почему вы вместе с Минприроды проблему не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело? — поинтересовалась спикер.

Матвиенко также отметила, что к ней для помощи в решении этой проблемы обращались многие губернаторы.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что органические отходы магазинов и общепита необходимо перерабатывать в удобрения и комбикорма. Поручение изучить этот вопрос было дано Минсельхозу и Минпромторгу. При этом в Российском экологическом операторе рассказали, что в нормативной базе нет определённых пунктов, касающихся обращения с органикой. Под регулирование попадают лишь вопросы обращения биологических отходов и отходов животноводства.