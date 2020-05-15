Мантуров прокомментировал информацию о дефиците перчаток

https://static.news.ru/photo/d99d5bca-96bc-11ea-92b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России нет дефицита перчаток. Региональные власти своевременно закупали средства защиты, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мы рассчитываем выйти к августу на общий объём производства по стране суточный примерно на 400 [тысяч] и в дальнейшем до 500 тысяч пар. Что касается обеспеченности — если брать нормативы Минздрава, то, конечно же, этого объёма для обеспечения всей системы здравоохранения посуточно недостаточно, — рассказал Мантуров.

По его словам, Россия ещё закупает некоторые средства защиты у Китая. Но через некоторое время правительство от этого откажется, так как отечественные производители смогут обеспечить страну необходимыми товарами. Уже сегодня есть запасы по перчаткам. Их хватит на 90 дней, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы планируют к концу 2020 года производить до четырёх миллионов медицинских масок в сутки благодаря покупке производства Компании инновационных технологий (КИТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.