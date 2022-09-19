Мантуров призвал в будущем адаптироваться к мясу из личинок мухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал россиян менять «ментальность» и привыкать в будущем к альтернативному мясу. Министр считает, что в будущем потребители будут добавлять в свой рацион все больше белков, пишет РБК.

По мнению Мантурова, производство альтернативных продуктов из растительного белка в России нужно поддерживать. Сам он такое мясо пробовал дважды, сказал чиновник на сессии выставки Innofood, проходящей в Сочи. Это продукция компании «Эфко», которая приступила к производству растительной продукции еще в 2020 году. Компания производит мясо из соевого, горохового и рисового белков.

Действительно, отличить от натурального мяса очень сложно — надо быть настолько великим гурманом, чтобы это сделать. Я отличить, честно скажу, не смог, — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что российские потребители пока осторожно относятся к продуктам, где вместо животного белка используется растительное сырье. Сам он тоже «пока адаптируется» к таким предложениям, как, например, использование личинок в качестве альтернативы животному белку. В частности, на выставке Innofood компания Modern Food Technology представила бургеры с котлетой, которая состоит из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц).

Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти», — заявил по этому поводу глава Минпромторга.

Ранее эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин заявил, что жители России в ближайшие десятилетия откажутся от животного мяса. По мнению эксперта, люди сделают выбор в пользу растительного и клеточного мяса из-за его низкой стоимости.