Курсы доллара и евро на Мосбирже начали резко расти Курсы доллара и евро на Мосбирже пошли расти и превысили 70 руб. и 74 руб.

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль в пятницу стал заметно слабее к доллару и евро, он потерял более чем 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Согласно данным биржи, на 15:07 мск, курс доллара вырос на 4,85%, до 70,25 руб., курс евро увеличился до 74,17 руб. (+5,66%).

Индекс Мосбиржи упал на 0,83%, до 2 384,85 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 4,14%, снижаясь до 1 073,57 пункта.

Накануне, 5 мая, курс доллара опустился впервые с марта 2020 года ниже отметки в 66 руб. 4 мая курс евро достиг значений ниже 70 руб первый раз с февраля 2020 года.

Ранее французская газета Le Figaro написала, что ситуация на Украине подорвала гегемонию доллара. США создали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив большое количество российских золотовалютных резервов, отмечало издание.

По мнению руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова, курс рубля во многом искусственный, сейчас он вырос в основном из-за продажи экспортёрами валютной выручки. Эту выручку можно оставить у себя, но непонятно, что делать с ней дальше в условиях санкций, объяснил он. По его мнению, чрезмерное укрепление национальной валюты несёт определённые риски для бюджета. При подорожании рубля становится меньше отчислений, необходимых для финансирования антикризисных расходов.