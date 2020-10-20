Курс евро превысил 92 рубля впервые с 8 октября

https://static.news.ru/photo/6cfdbaae-12be-11eb-82f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро во время валютных торгов Московской Биржи поднялся до 92,0525, прибавив 072%. Это максимум с 8 октября.

Согласно данным торговой площадки, курс доллара рос на 0,39%, достигая отметки в 77,9675 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 3,16 копеек, до 83,98 рублей.

Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.