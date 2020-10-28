Курс евро на МосБирже поднялся выше 92 рублей

https://static.news.ru/photo/8bdddf68-190c-11eb-a4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс европейской валюты во время торгов поднялся по отношению к рублю на 0,8% — до 92,0325 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи на 13:47 мск.

Американская валюта также растёт. Во время торгов доллар поднимался на 1,43% — до 78,4150 руб.

При этом крупные российские банки зафиксировали в сентябре 2020 года резкий отток средств с долларовых вкладов граждан, которые предпочитают обменять валюту на рубли, вложить деньги в ипотеку или истратить на текущие нужды в условиях недостатка средств.

В сентябре жители России обновили мартовский рекорд по выводу средств с валютных счетов, забрав оттуда более чем $1 млрд. Парадокс ситуации состоит в том, что ликвидация валютных вкладов гражданами происходит в условиях роста курса доллара к рублю.

Как писал NEWS.ru, эксперт предупредил о необходимости перевода рублёвых вложений в доллары.