Эксперт предупредил о необходимости перевода рублёвых вложений в доллары

https://static.news.ru/photo/5a3d6520-1842-11eb-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара и евро по отношению к рублю рядовому россиянину интересен лишь с точки зрения перевода рублёвых сбережений в валюту. Об этом NEWS.ru рассказал экономист и профессор Никита Кричевский.

То, что это верная стратегия — доказывает весь этот год. Начинали с долларом в 60 рублей, сегодня он стоит более 75 рублей и дальше курс будет ещё выше. Это беспроигрышная стратегия, — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Кричевского, те, кто советует часть сбережений хранить в рублях, просто лицемерят.

Я имею ввиду Кудрина и Грефа. Они говорят об этом, чтобы никто не смог упрекнуть их в подрыве доверия к рублю. Проблемы простых людей их не интересуют, — указал экономист.

По его прогнозу, курс доллара к российской валюте продолжит расти, так как «нет ни единой предпосылки для укрепления рубля».