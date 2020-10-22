Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/29b97a5a-1500-11eb-b172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,24% и достиг отметки в 76,77 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро увеличился на 0,02% — до 90,56 рубля.

Позднее курс доллара находился на отметке 76,76 рубля (+0,23%), а курс евро — на 90,61 рубля (+0,1%).

Индекс МосБиржи вырос на 0,15%, индекс РТС, наоборот, снизился на 0,09%.

Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.