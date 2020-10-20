Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,12% и достиг отметки в 77,76 рубля. Курс евро увеличился на 0,14% — до 91,52 рубля.
Позднее курс доллара находился на отметке в 77,7250 (+0,08%), а евро — 91,4975 (+0,11%).
Российский рынок акций отрылся снижением биржевых индексов. Индекс МосБиржи опускался на 0,6%, до 2777,4 пункта, индекс РТС терял 0,9%, достигая 1124,92 пункта.
Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.