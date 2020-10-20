Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

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До конца октября в России будет произведено примерно 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, а в ноябре объём производства должен увеличиться до 800 тысяч доз. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Министр отметил в интервью телеканалу «Россия 24», что главной задачей в настоящее время является переход от малого объёма производства вакцины к крупномасштабному. По его словам, к весне 2021 года планируется...