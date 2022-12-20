Курс доллара вырос до 68 рублей, евро — до 72,3 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на открытии МосБиржи превысил 72,1 рубля. Доллар торговался на уровне 67,7 рубля — последний раз валюта достигала такого значения в мае.

Стоимость юаня колеблется в районе 9,6 рубля (по состоянию на 23:50 19 декабря). Его рост составил на 3,2 копейки.

13 декабря курс евро на МосБирже превысил 67 рублей впервые с 30 мая. По информации торговой площадки, европейская валюта достигла пиковых значений и торговалась на 67,16 рубля.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Эксперт отметил, что для этого стоимость нефти должна опуститься до $40–45 за баррель. В этом случае, по словам Задорнова, инфляция ускорится, а темпы роста ВВП замедлятся.

При этом аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году.