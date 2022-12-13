Курс евро на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с конца весны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 30 мая. По данным торговой площадки, в 17:10 европейская валюта торговалась за 67,08 рублей. Доллар торговался за 63 рубля. Стоимость юаня колеблется в районе 9 рублей.

Продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск, — сказано в сообщении.

Ранее финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что изменения в курсе доллара и евро до конца 2022 года вряд ли будут сопровождаться резкими и неожиданными скачками. По его словам, колебание их курса будет не более 5–10% от текущего. При этом эксперт отметил, что пока тяжело давать прогнозы, так как стоимость валют будет зависеть от того, как дальше будет развиваться украинский конфликт и какие еще из-за этого санкции введет Запад против России.

В Центробанке ранее разработали дополнительные процедуры установления официальных курсов зарубежных валют к рублю, сообщили представители регулятора. В рамках этих процедур предусмотрят использование дополнительных альтернативных источников информации. Под альтернативными источниками данных Центробанк подразумевает банковские отчетности и цифровые платформы внебиржевых торгов.