Курс доллара растёт на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/aaaa3f9c-b9d8-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар подорожал на 0,1% и составил 69,84 рубля на открытии торгов Московской Биржи. Таковы данные торговой площадки по состоянию на утро 29 июня.

Курс евро вырос на 0,3% и достиг отметки в 78,58 рубля. В то же время российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс МосБиржи опустился на 0,4%, РТС — на 0,5%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».

Тем временем эксперты Международного валютного фонда считают, что экономический спад в России и ряде других стран связан с пандемией коронавируса. В МВФ заявили, что российский рубль «значительно ослаб» с начала этого года, но в апреле усилился. В списке валют, показавших усиление, также находятся австрийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканский песо.