Крупнейшие ретейлеры России снизили наценки на товары после проверок ФАС

Крупнейшие торговые сети России снизили наценки на социально значимые продукты в среднем на 8% после проверок, которые ранее инициировала Федеральная антимонопольной служба (ФАС), заявил глава ведомства Максим Шаскольский в эфире телеканала RTVI. Было установлено, что ретейлеры допустили завышение цен.

ФАС в августе начала проверки проверки сетей <...> в связи с жалобами на рост цен. Установлено, что в некоторых муниципальных образованиях, где ретейлеры занимают доминирующее положение, они допускают завышение надбавок на отдельные продовольственные товары. После того как ФАС выдала этим сетям предупреждение, они добровольно прекратили практику, — уточнил Шаскольский.

По его словам, надбавки снизились в среднем с 22% до 14%, что «очень значимо». Однако это касается только социально значимых продуктов питания. В то же время Шаскольский допустил, что ретейлеры с целью компенсации издержек повысят цены на товары менее высокого спроса, подорожание которых будет менее заметно для большого количества потребителей.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что инфляция в I квартале следующего года останется высокой. Как минимум она будет на уровне конца текущего года, и это связано с пандемией и угрозой санкций, утверждает он. Очередное подорожание продуктов питания Переславский предсказывает уже в феврале на фоне закупочных контрактов по новым ценам и возросшей стоимости перевозок.

Он добавил, что сейчас наиболее реальным видится смешанный сценарий, при котором инфляция будет в районе 8%.

По словам Переславского, рост цен на продукты может произойти уже в феврале 2022 года, что будет связано с прибытием новой партии товаров, контракты по которым заключались по новым ценам. На стоимость повлияет и удорожание перевозок. Также произойдёт индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировка и рост цен на строительные и ремонтные работы.