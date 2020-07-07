Дворкович считает, что кризис в России только начинается

https://static.news.ru/photo/f732da5c-c038-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый тяжёлый период кризиса, вызванный пандемией коронавируса, только начинается в России. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что крупные компании даже к осени будут далеки от докризисных показателей, а сложнее всего придётся малому и среднему бизнесу.

Я думаю, мы ещё не достигли дна, мы только вступаем в самый тяжёлый период кризиса. Это в большей степени касается малого и среднего бизнеса — там все проблемы ещё впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года, — цитирует ТАСС Дворковича.

По словам бывшего вице-премьера, крупные компании к концу лета — началу осени постепенно начнут наращивать производство, однако будут ещё очень далеки от докризисных уровней.

Большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных, — подчеркнул Дворкович.

В ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн» он также заявил, что правительство РФ делает многое для поддержки бизнеса, но «приоритеты неизбежно придётся выбирать».

Как писал NEWS.ru, способность экономики РФ выстоять в шоковой ситуации, подобной пандемии коронавируса и падению цен на нефть, приобретена в борьбе с западными санкциями, считает японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо. По мнению эксперта, последствия падения цен на сырьё имели для российской экономики менее серьёзные последствия, чем полагали аналитики. Несмотря на то что экономический рост затормозился, экспорт страны не остановился, как нет и иных ощутимых последствий. Зависимость России от нефти не так велика, как в прошлые годы, и в стране создан мощный производственный потенциал, считает экономист. Как он подчеркнул, устойчивость РФ к кризисам заметили также американские и европейские инвесторы.