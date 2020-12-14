Кредит ради кредита: когда покупка квартиры может обернуться долговой ямой

Одна из главных ошибок, которую допускают ипотечные заёмщики, — оформление потребительского кредита на первоначальный взнос. И число людей, готовых взять на себя двойную кредитную нагрузку, растёт. Сегодня такую возможность рассматривает каждый четвёртый россиянин. Эксперты предупреждают: многим заёмщикам грозит кредитная кабала, а рынку недвижимости — коллапс. NEWS.ru разбирался, почему заманчива и чем опасна такая рискованная ипотека.

Как правило, минимальный взнос по ипотечному кредиту составляет порядка 20%. Однако многие банки проявляют лояльность к клиентам и снижают размер первоначального платежа до 10–15%. На этом фоне россияне в последние годы стали чаще брать кредит, чтобы внести первый взнос по ипотеке. По оценкам Центробанка, доля ипотечных кредитов, первый взнос на которые профинансирован за счёт потребительского кредита, в первом квартале 2020 года достигла 5,5%. Для сравнения: в 2014-м таких ипотечных кредитов было 3,7%.

По данным аналитиков, за пять лет этот показатель вырос более чем в 1,5 раза и сегодня находится в пределах 6%. Впрочем, аналитиков больше смущает не эта цифра, а число потенциальных заёмщиков, готовых взять кредит ради кредита: оформление потребкредита для внесения первоначального платежа допускают порядка 25% россиян. Ещё 10% респондентов считают, что такой способ имеет право на существование.

При снижении ипотечной ставки россияне стали чаще рассматривать вопрос приобретения жилья по госпрограмме 6,5% годовых на первичное жильё, отмечается в исследовании. При этом у половины нет средств не только для покупки, но и для внесения первоначального взноса, из них каждый второй способен закрыть потребность за счёт продажи текущего жилья или за счёт выплат (в большинстве случаев — материнского капитала).

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россияне начали активно брать ипотеку с весны этого года из-за рекордно низких ипотечных ставок (после вынужденного резкого снижения ключевой ставки Банка России), а также на фоне растущего спроса на жильё в результате шока от карантина, комментирует ситуацию экономист Семён Новопрудский.

Часть этих ипотечных заёмщиков не имели возможности внести первоначальный взнос и начали активно брать на эти цели потребительские кредиты. Так бывало и раньше, но в меньших масштабах. Для самих заёмщиков это может грозить неспособностью обслуживать свои долговые обязательства как по ипотеке, так и по потребительским кредитам. При этом в целом ипотечные заёмщики исторически самые надёжные, а у банков, в случае их проблем, есть возможность реализовать залоговое жильё. Семён Новопрудский экономист экономист

Низкие ипотечные ставки не будут существовать вечно, но пока они всё ещё действуют. К тому же и ставки по остальным видам кредитов заметно «просели» ввиду снижения ключевой ставки ЦБ. Поэтому вариант с потребительским кредитом в виде первоначального взноса становится всё более популярным, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

О том, что как минимум каждый 20-й первоначальный взнос — это потребительский кредит, было понятно два-три месяца назад. Но проблема начала всплывать именно в момент постепенного подведения итогов финансового года, поскольку до сих пор говорить про такие кейсы было невыгодно, особенно объяснять опасность кредита ради кредита. Это проблема, которую придётся решать в ближайшие годы и которая серьёзно увеличивает возможность будущего коллапса на рынке недвижимости. Цены на жильё могут рухнуть как минимум на 15–20% за счёт выхода на рынок залоговых квартир с хорошим дисконтом. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Главной проблемой Семен Новопрудский считает не столько рост кредитов на финансирование ипотеки, сколько бурный рост самих ипотечных кредитов в разгар затяжного падения доходов населения и отсутствие понимания того, когда экономика восстановится, а покупательская способность россиян вернётся к допандемийному уровню.

Риск надувания «ипотечного пузыря» существует, но в целом не очень большой: банки всё-таки научились работать с ипотечными заёмщиками и тщательно проверять их платёжеспособность на этапе рассмотрения кредитной заявки. Гораздо выше риски существенного роста просрочки собственно по потребительским кредитам, они-то беззалоговые. Это, в свою очередь, будет сдерживать прибыль банков, которые вынуждены по правилам ЦБ резервировать деньги на «плохие» кредиты, — объясняет экономист.

В ситуации покупки квартиры для личного пользования кредит на первоначальный взнос — явление краткосрочное, указывает консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности Светлана Кислицына. По её словам, оно было оправдано в период, предшествующий введению эскроу-счетов, когда с большой долей вероятности прогнозировался рост цен на строящуюся недвижимость.

С помощью кредита многие успели запрыгнуть в последний вагон, когда цены на квартиры «на фундаменте» существенно отличались от цен на готовое жилье. В тот момент проценты по использованию заёмных средств были значительно ниже, чем потенциальная выгода от роста цен на объект. Светлана Кислицына консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой ограничена по времени, напоминает эксперт, что не позволяет гражданам со средним уровнем дохода успеть создать достаточные для первоначального взноса накопления. Если сравнить размер переплаты по ипотеке в случае использования стандартных процентных ставок с суммой заёмных средств на первоначальный взнос, получается выгоднее зайти в льготную ипотеку с «кредитным» первым взносом, считает Кислицина.

Впрочем, в идеале лучше отложить покупку жилья до того момента, когда будет накоплена сумма, необходимая для первоначального взноса. Обращаться в банк за ипотекой на пределе своих возможностей слишком рискованно. Любые финансовые проблемы в этом случае приведут к тому, что заёмщик окажется не в состоянии выплачивать кредит.

Сергей Булкин/NEWS.RU

По мнению Алексея Кричевского, ежемесячный платёж по ипотеке не должен превышать 40% дохода заёмщика, при этом эксперт не советует вкладывать в покупку жилья в ипотеку сразу все имеющиеся накопления.

Самое оптимальное, если эти деньги действительно свободные, которые заёмщик мог просто отложить на другие цели. Помимо этого, всегда стоит иметь финансовую подушку безопасности, размер которой составлял бы не менее трёхмесячного, а в идеале полугодового дохода заёмщика, — говорит Кричевский.

Очень важно до использования любого кредита учесть такой показатель, как «кредитная нагрузка» — это размер платежей по всем кредитам в месяц, поделённый на ежемесячный доход, указывает Светлана Кислицына.

По общей методике, данный показатель не должен превышать 50%. Однако нужно понимать, что этот показатель будет разным для людей с разным уровнем дохода. Поэтому я рекомендую не превышать порог в 30%. Если заёмщику кажется, что он может платить по своим кредитам больше, ему лучше направить «лишние» средства на формирование накоплений, — советует эксперт.

Тогда риски столкнуться с просрочкой в случае потери работы или утраты трудоспособности будут гораздо ниже.