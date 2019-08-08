https://static.news.ru/photo/c4638ec6-b992-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители удалённых и малонаселённых пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги в кассах магазинов по картам Сбербанка.

Как сообщили в пресс-службе банка, это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. Год назад в рамках этого проекта Сбербанк запустил услугу по снятию наличных в кассах магазинов в отдалённых посёлках.

Отмечается, что при любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платёжных систем Visa и Mastercard, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис. Он будет разработан в партнёрстве с Zvooq.