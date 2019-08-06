Сбербанк планирует представить музыкальный стриминговый сервис. Он будет разработан в партнёрстве с Zvooq.
Сбербанк получит в распоряжение базу музыкальных исполнителей, а также техническую и юридическую помощь со стороны сервиса. Однако развиваться новинка будет под самостоятельным брендом, утверждают источники газеты
Ранее News.ru рассказал, что Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий пользователям приложения оплачивать покупки посредством QR-кода. Клиентам понадобится предоставить приложению доступ к камере, чтобы сервис смог осуществить сканирование изображения.