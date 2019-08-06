Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк планирует представить музыкальный стриминговый сервис. Он будет разработан в партнёрстве с Zvooq.

Сбербанк получит в распоряжение базу музыкальных исполнителей, а также техническую и юридическую помощь со стороны сервиса. Однако развиваться новинка будет под самостоятельным брендом, утверждают источники газеты «Ведомости».

Ранее News.ru рассказал, что Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий пользователям приложения оплачивать покупки посредством QR-кода. Клиентам понадобится предоставить приложению доступ к камере, чтобы сервис смог осуществить сканирование изображения. 

News.ru в соцсетях