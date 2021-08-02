ВЭБ построит пятизвёздночный отель на Байкале

На территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируется построить более 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на детали проекта развития местности ООО «Байкал.Центр» (структуры ВЭБ.РФ).

Отмечается, что инвестиции в строительство пятизвёздочного туристического комплекса могут составить не менее 60 млрд рублей. Реализовать проект предполагается до 2033 года.

В компании застройщики надеются с помощью нового отеля увеличить туристический поток в регионе почти в семь раз – до 1,2 млн человек ежегодно. Как сообщили собеседники «Коммерсанта», потенциальными инвесторами проекта могут выступить структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски.

БЦБК закрылся в 2013 году из-за негативного влияния парниковых выбросов на окружающую среду природного заповедника. В апреле текущего года дочерняя компания ВЭБа выкупила имущество комбината и участок под дальнейшее строительство за 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме планируют заморозить цены на отели этим летом. По словам вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой, предлагается ввести регулирования цен на средства размещения на южных курортах страны с целью увеличить количество желающих провести отдых в городах Краснодарского края и Крыма.