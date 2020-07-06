Коллектор назвал лучшее время, чтобы брать кредит

https://static.news.ru/photo/580d7c8c-bfef-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил, что лучше всего брат кредит спустя 5–7 дней после получения зарплаты.

Коллектор пояснил, что оформление кредита через неделю после зарплаты уменьшит риски — в случае, если работодатель задержит выплату или день заработной платы выпадет на нерабочий день.

Займ или кредит лучше оформлять спустя 5–7 дней после получения зарплаты, так всегда будет возможность не допустить технической просрочки, если работодатель выплатит зарплату с небольшим опозданием или дата её выплаты попадёт на выходной день, — привели слова Эльмана Мехтиева в ПРАЙМ.

Он добавил, что в связи с текущей экономической ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции, следует воздержаться от покупок дорогостоящих товаров, которые не остро необходимы. По его словам, на такие товары стоит накопить деньги, а не влезать в долги.

Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда кредит оформляется именно на последнюю модель телефона, именно на лучший отель, именно на самую новую технику. Подобные покупки лучше совершать без использования кредита, а в случае его использования выбирать более оптимальные варианты без приставки «самый», — объяснил эксперт.

Аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств проанализировали причины задержки платежей по кредитам на несколько дней и пришли к выводу, что часто (40%) россияне задерживают выплату, потому что работодатель задержал зарплату. Среди других причин задержки платежа: ошибка при переводе средств, клиент забыл вовремя заплатить, заёмщик находится за рубежом или в другом регионе, в котором отсутствует возможность внести платёж. Кроме того, клиенты пользуются привычными способами оплаты и не знают про альтернативные варианты.

Многие относятся к задержке на 1–5 дней легко, однако эти данные отражаются в кредитной истории, и в будущем банк может принять это за риски и выдать ссуду на менее привлекательных условиях, — сообщил коллектор.

Ранее NEWS.ru писал, что во время режима самоизоляции в России ухудшилась платёжеспособность заёмщиков. Около трети должников объясняют неплатежи отсутствием работы.