Как в России растут скачивания VPN и почему за эти сервисы лучше платить Жителей РФ, обходящих блокировки, стало почти на 2700% больше с началом спецоперации на Украине

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В России растет число пользователей VPN-сервисов: в первом полугодии 2022-го приложения скачали около 35 млн человек! С одной стороны, сервисы помогают обходить блокировки, с другой — торгуют персональными данными своих же клиентов. Как защитить личную информацию, что будет с рынком анонимных сервисов и победит ли их Роскомнадзор? Рассказывает NEWS.ru.

Российский рынок VPN

VPN, или виртуальная приватная сеть, это технология, позволяющая создать зашифрованное подключение между несколькими устройствами. Благодаря этому пользователь может получить доступ к заблокированным в его регионе сетям, «поменяв» страну проживания. И одновременно скрыть свои действия в Сети, став анонимным.

По данным портала Atlas VPN, в 2020 году такие приложения скачали 277 млн раз, в 2021 году — 785 млн раз, а в первом полугодии 2022 года — 215 млн раз. Большой вклад в рост числа новых пользователей VPN в 2022 году внесла Россия, вышедшая на третье место по соотношению пользователей, скачавших VPN, к общему числу населения. В первом полугодии 2022 года 23,94% россиян скачали сервисы по обходу блокировок. Обогнать РФ по этому показателю смогли только ОАЭ и Катар.

По другим исследованиям — от платформы Appmagic — Россия занимает второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов (уступает только Индии). Самые популярные «випиэны» в сентябре текущего года: Super Unlimited Proxy, Turbo VPN (Secure VPN Proxy) и VPN Proxy Speed (Super VPN).

Мировой рынок VPN

В 2022 году объем рынка VPN, по отчету компании Global Industry Analysts, Inc, составит 44,6 млрд долларов. К 2026 году рынок может вырасти до 77 млрд долларов.

Разработчик проектов Workerly и alterhist.ru Емельян Мараховский отметил: доходы VPN-сервисов растут во время военно-политических противостояний. Людям нужен доступ к заблокированным ресурсам в самых разных странах, говорит собеседник NEWS.ru.

Такая ситуация, например, сейчас в Иране, где на фоне протестов из-за смерти девушки после ее задержания полицией нравов резко вырос спрос на VPN. По данным сервера Top10VPN, в Иране в сентябре число пользователей VPN выросло на 3000%. А в Азербайджане на фоне возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе — на 751%. В России число пользователей VPN в апреле — марте выросло почти на 2700%.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

На чем зарабатывают эти сервисы

Подписка

VPN-сервисы могут зарабатывать деньги несколькими способами. Первый и самый простой — это подписка. За использование сервиса пользователь должен платить от нескольких долларов в месяц. Другая версия этой же модели — freemium, когда есть бесплатное приложение с ограниченным функционалом и есть премиум-версия — уже за деньги. При этом доступ к VPN бывает не только помесячным, но и погигабайтным. И в разных пакетах услуг будут разные скорости подключения.

Реклама

Другой способ заработка — объявления. Так же, как и в любых других приложениях, у VPN они могут появляться в любой момент и везде.

Торговля персональными данными

Также VPN-сервисы могут зарабатывать на своих базах данных, хотя обычно они это не афишируют. Они могут хранить истории просмотров и даже IP-адреса. Эти данные представляют большую ценность, к примеру, для маркетологов.

Что знает о нас VPN

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, данными пользователей обычно торгуют те VPN-сервисы, которые можно бесплатно установить через магазин приложений.

Они продают данные рекламодателям и другим заинтересованным компаниям, готовым за них платить. Чуда не бывает: либо мы покупаем товар и платим за платный продукт, либо мы сами являемся товарами. Тогда с помощью наших данных отбиваются затраты на разработку сервиса, — сказал эксперт.

В свою очередь разработчик Емельян Мараховский объяснил: через VPN проходит весь трафик пользователя — от данных о его уникальном идентификаторе до перечня всех сайтов, которые он посетил. Последнее сделать, правда, достаточно трудно. Все страницы, которые посещал пользователь, зашифрованы, поэтому парсинг (сбор информации с ресурса) затруднен. Однако это сделать все равно можно, и в конечном счете данные могут выставить на продажу. Мараховский отметил, что самое последнее, о чем думают владельцы VPN-сервисов, — продажа подписки. Торговать персональными данными, по его словам, куда интереснее.

Как отметил технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров, реальная стоимость содержания одного пользователя для VPN-cервиса составляет менее 1 доллара в месяц. Значительные расходы уходят на маркетинг. В целом эти сервисы являются сегодня прибыльными, заключил эксперт.

Они существуют давно и точно не прогорают, — подтвердил Алексей Лукацкий.

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Цифровая война

В России с VPN борется Роскомнадзор. 17 июня ведомство начало блокировать популярные в России Proton, NordVPN и другие приложения. В ведомстве прямо пояснили: это нужно, чтобы не дать людям доступ к запрещенному в стране контенту. Однако полностью заблокировать ряд VPN не вышло. Так, тот же Proton продолжает работать в России, хотя и со сбоями — пользователи жалуются, что подключение через сервис иногда срывается.

США в ответ на блокировки пообещали усилить финансовую поддержку VPN-серверов — «чтобы российские пользователи получали правдивую информацию». При этом обойти блокировку можно достаточно просто — многие VPN сегодня создают специальные зеркала.

Кроме того, вместо заблокированных сервисов на рынок выходят новые. По словам Алексея Лукацкого, создать VPN несложно и недорого. Поэтому VPN-сервисы создаются не только в США и Европе, но и в Азии, и даже в Африке. Найти и заблокировать их все просто невозможно. По словам Емельяна Мараховского, борьба с VPN-сервисами бесконечна.

Поскольку Роскомнадзор здесь является не самой эффективной организацией, борьба с VPN идет на равных. VPN-компании могут бороться с блокировками, меняя свои IP-адреса, зоны расположения серверов, наименования фирм. В суды, конечно, эти сервисы не обращаются, так как с позиции России они сами нарушают законодательство, предоставляя доступ к запрещенному контенту, — сказал эксперт.

Станислав Шакиров добавил, что платные VPN-сервисы для стран, где «випиэны» блокируют, пишут специальные протоколы и маскируют трафик. Обычно сервисы блокируют по их публичным IP-адресам, но пользователи могут узнать IP-адреса приватных сервисов в техподдержке.

Также пользователи могут перейти на self-hosted VPN-сервисы.

Это когда ты покупаешь сам хостинг, ставишь туда свой VPN и раздаешь его друзьям, — отметил Шакиров.

В качестве примеров он назвал проекты Outline VPN и Amnezia VPN.

Как пользоваться безопасно

Емельян Мараховский и эксперты Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB в заключение дали читателям NEWS.ru советы о том, как выбрать надежный VPN-сервис.