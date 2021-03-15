Как сократить разрыв доходов между мужчинами и женщинами

В России мужчины в основном зарабатывают заметно больше женщин. Трудовой кодекс при этом запрещает дискриминацию по половому признаку, однако на практике представительницы прекрасного пола в той или иной степени с этим сталкиваются. Работодатели всё ещё недооценивают сотрудников-женщин. Неравенство в зарплатах остаётся проблемой не только нашей страны. В Евросоюзе намерены уравнять мужчин и женщин в том, что касается оплаты труда. NEWS.ru выяснил, каким образом можно сократить разрыв доходов в России.

По данным Международной организации труда (МОТ), в среднем гендерный разрыв в зарплатах составляет 20% (при прочих равных характеристиках работников). В МОТ такую существенную разницу в размере оплаты труда считают одним из самых возмутительных проявлений социальной несправедливости в мире.

В 2019 году Всемирный банк опубликовал исследование, согласно которому гендерное равенство достигнуто только в шести странах мира: Бельгии, Дании, Франции, Латвии, Люксембурге и Швеции.

В России, согласно последним исследованиям НАФИ, женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. Самое интересное, что женщины при этом редко уступают мужчинам по опыту работы, знаниям или уровню образования. Они слабее мужчин вовлечены в экономику страны, зато высококвалифицированных специалистов-женщин значительно больше, чем мужчин (63% и 37% соответственно), равно как и женщин с высшим образованием.

Эксперты объясняют гендерный разрыв отчасти занимаемыми должностями, отчасти разным уровнем зарплат в традиционно женских и традиционно мужских профессиях.

Проблема заключается в том, что есть объективные обстоятельства разницы в заработных платах мужчин и женщин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если мы говорим о разнице в размере оплаты труда в целом, то существуют объективные причины гендерного разрыва, комментирует директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, имеются целые отрасли, в которых работают прежде всего женщины, и здесь в принципе невысокая оплата труда. Наоборот, в более высокооплачиваемых сферах чаще трудятся мужчины. Другое дело, когда на одних и тех же должностях, в одних и тех же отраслях мужчины и женщины получают разную зарплату, вот эту проблему и следует решать, уверен экономист.

Сегодня многие работодатели обращают внимание на семейный статус женщин и наличие у неё детей. Женщина с детьми зачастую зарабатывает меньше той, у которой их нет. Вместе с тем гендерный разрыв в оплате труда возникает ещё до того, как женщина становится матерью. Всё просто: работодатель опасается, что его работница в любой момент отправится в декретный отпуск и ему придётся искать ей замену.

По той же причине работодатель не стремится ставить на руководящие должности молодых представительниц прекрасного пола. В отношении мужчин подобных опасений не возникает, а потому им легче выбиться в начальники и зарабатывать больше.

Сами участники рынка признают, что зарплатные ожидания женщин зачастую уступают мужским пожеланиям к размеру дохода. Первые сами соглашаются на более низкую зарплату (в силу личных причин, семейных обязательств и т. п.), тогда как мужчины, напротив, запрашивают зарплату выше рынка.

В Евросоюзе планируют уравнять мужчин и женщин в зарплатах путём обеспечения «прозрачности оплаты труда». С соответствующим предложением в марте выступила Европейская комиссия. Предложение сосредоточено на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на «улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации» в этой области, пояснили в ЕК. Работодатели, у которых трудоустроены не менее 250 сотрудников, должны в том числе публиковать информацию о разнице в размере зарплат женщин и мужчин. За дискриминацию в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию.

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По мнению Игоря Николаева, предложение это спорное.

Открытость и прозрачность в данном случае — это простой пусть с неочевидными последствиями. В Евросоюзе исходят из того, что если размер зарплат мужчин будет известен и общедоступен, то брать на эти должности женщин с меньшей зарплатой будет сложнее. Это, во-первых, ещё не факт, а, во-вторых, захотят ли это сами женщины. Я уверен, что подавляющее большинство людей вряд ли пожелает разглашать размер своих доходов. А если обязать работодателей делать это, то получится, что, пытаясь решить одну проблему, мы можем породить ряд других. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК директор Института стратегического анализа ФБК

Вопрос гендерного разрыва должны поднимать профсоюзы, однако они сегодня имеют слабое влияние, если только речь не идёт о профсоюзных организациях в крупных компаниях, признаёт Николаев.

Последовательная, настойчивая работа со стороны профсоюзов, а также трёхсторонних комиссий — правительства или органов его представляющих, работодателей и работников — будет иметь больший эффект, чем такая насильственная публичность, — полагает эксперт.

Причина различия в зарплатах заключаются не в том, что женщин дискриминируют по гендерному признаку, а в том, что женщина по собственной воле выбирает несколько иной карьерный путь, чем мужчина, объясняет старший преподаватель факультета управления университета «Синергия» Лариса Грацианова.

Причём женщины часто выбирают работу менее оплачиваемую, но зато более стабильную, чем мужчины. Женщины также выбирают работу, которая позволяет им обеспечить равномерный рабочий день и больше времени уделять семье. Это явление я бы отнесла к области традиций. В России принято, что женщины больше занимаются семьёй, нежели мужчины. Лариса Грацианова старший преподаватель факультета управления университета «Синергия» старший преподаватель факультета управления университета «Синергия»

По мнению эксперта, чтобы сократить разницу в зарплатах, необходимо популяризировать возможность оформления отпуска по уходу за ребёнком для мужчин, а также развивать возможность дистанционного труда как для женщин, так и для мужчин. Это позволит обоим родителям развиваться в профессии и строить карьеру, когда у них подрастают маленькие дети, и равномерно распределять свои усилия между работой и семьёй, считает Грацианова.

Женщинам, в одиночку воспитывающих детей, которым приходится работать, государство могло бы выделить дополнительный выходной день, а работодатели — предоставить гибкий график работы. Это позволило бы женщине не прерывать свою деятельность надолго из-за ухода за детьми и развиваться в профессии, заключает эксперт.