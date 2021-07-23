Как изменится жизнь россиян в августе

Индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обещают, но обещают корректировку пенсионных выплат. Кроме того, с 1 августа вступят в силу поправки в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Путешествия по России могут стать заметно дешевле. Например, семьи с детьми уже в августе смогут купить авиабилеты по сниженным тарифам. О том, как изменится жизнь россиян в последний месяц лета — в материале NEWS.ru.
Перерасчёт пенсий
С 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно по результатам работы за прошлый год. Пенсионный фонд РФ (ПФР) начисляет пенсионные баллы, учитывая накопившийся год стажа и уплаченные с зарплат страховые взносы. Таким образом, перерасчёт коснётся тех пожилых людей, которые трудились в 2020 году официально.
При этом никаких заявлений подавать не надо — Пенсионный фонд всё делает автоматически. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя пенсионными баллами. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 296 рублей.
В том случае, если пенсия была оформлена после 1 января 2021-го , работающий пенсионер в текущем году надбавку не получит, так как заработанные пенсионные баллы уже были учтены при выходе на пенсию.
Выплаты на школьников
С 16 августа власти начнут перечислять выплаты семьям, у кого есть дети в возрасте от шести до 18 лет. Деньги смогут получить как родители, так и усыновители, опекуны и попечители детей. Средства в размере 10 тысяч рублей полагаются на каждого ребёнка в семье. Эти деньги, по замыслу правительства, будут способствовать тому, чтобы собрать ребёнка к новому учебному году.
Кроме того, выплата будет начисляться на детей в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья.
ОСАГО без техосмотра
С 22 августа водители смогут приобретать полисы ОСАГО без техосмотра автомобиля. Ранее без действующей диагностической карты застраховать машину было невозможно. Послабления не касаются такси, автобусов, грузовиков и автомобилей старше четырёх лет.
Согласно принятым поправкам в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты.
При этом обязанность пройти техосмотр остаётся. С 1 марта 2022 года за отсутствие технического осмотра водитель может быть оштрафован на две тысячи рублей (согласно ранее принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях).
Переход на новые онлайн-кассы
Начиная с 6 августа предприниматели будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров. С этого же дня Федеральная налоговая служба (ФНС) будет регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей — ФН-М.
При этом допускается работа с накопителем старого образца, который был установлен до 6 августа, вплоть до истечения срока его действия. Работать по новым правилам придётся всем продавцам: нововведения касаются и предпринимателей, которые продают товары, не подлежащие обязательной маркировке.
Скидки на ж/д билеты
Путешествия по России могут стать заметно дешевле. С 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования получат
Ещё одно условия — на скидку могут рассчитывать только индивидуальные путешественники. Организованным группам придётся оплачивать полную стоимость билета.
Льготные авиабилеты
Правительство в августе введёт специальные авиатарифы на полёты семей с детьми. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такая мера позволит десяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.
На компенсацию льготных тарифов авиакомпаниям
Субсидировать перелёты планируется по 46 маршрутам. В этом перечне находятся Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск. При этом стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тысячи до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления.
Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.
В правительстве рассчитывают, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.
Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа повысится на $6,3 и составит $67,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $20,3 с $18,4, на экспорт товарного бензина — также до $20,3, а прямогонного (нафты) — до $37,2 с $33,8.
При этом пошлина на сжиженный газ составит $9, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов — $7,2, на кокс — $4,4 за тонну.