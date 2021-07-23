Как изменится жизнь россиян в августе

Индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обещают, но обещают корректировку пенсионных выплат. Кроме того, с 1 августа вступят в силу поправки в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Путешествия по России могут стать заметно дешевле. Например, семьи с детьми уже в августе смогут купить авиабилеты по сниженным тарифам. О том, как изменится жизнь россиян в последний месяц лета — в материале NEWS.ru.

Перерасчёт пенсий

NEWS.ru

С 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно по результатам работы за прошлый год. Пенсионный фонд РФ (ПФР) начисляет пенсионные баллы, учитывая накопившийся год стажа и уплаченные с зарплат страховые взносы. Таким образом, перерасчёт коснётся тех пожилых людей, которые трудились в 2020 году официально.

При этом никаких заявлений подавать не надо — Пенсионный фонд всё делает автоматически. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя пенсионными баллами. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 296 рублей.

В том случае, если пенсия была оформлена после 1 января 2021-го , работающий пенсионер в текущем году надбавку не получит, так как заработанные пенсионные баллы уже были учтены при выходе на пенсию.

Выплаты на школьников

С 16 августа власти начнут перечислять выплаты семьям, у кого есть дети в возрасте от шести до 18 лет. Деньги смогут получить как родители, так и усыновители, опекуны и попечители детей. Средства в размере 10 тысяч рублей полагаются на каждого ребёнка в семье. Эти деньги, по замыслу правительства, будут способствовать тому, чтобы собрать ребёнка к новому учебному году.

Кроме того, выплата будет начисляться на детей в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья.

ОСАГО без техосмотра

Сергей Булкин/NEWS.ru

С 22 августа водители смогут приобретать полисы ОСАГО без техосмотра автомобиля. Ранее без действующей диагностической карты застраховать машину было невозможно. Послабления не касаются такси, автобусов, грузовиков и автомобилей старше четырёх лет.

Согласно принятым поправкам в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты.

При этом обязанность пройти техосмотр остаётся. С 1 марта 2022 года за отсутствие технического осмотра водитель может быть оштрафован на две тысячи рублей (согласно ранее принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях).

Переход на новые онлайн-кассы

Начиная с 6 августа предприниматели будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров. С этого же дня Федеральная налоговая служба (ФНС) будет регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей — ФН-М.

При этом допускается работа с накопителем старого образца, который был установлен до 6 августа, вплоть до истечения срока его действия. Работать по новым правилам придётся всем продавцам: нововведения касаются и предпринимателей, которые продают товары, не подлежащие обязательной маркировке.

Скидки на ж/д билеты

Сергей Булкин/NEWS.ru

Путешествия по России могут стать заметно дешевле. С 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования получат скидку в 30% на билеты в плацкартных вагонах. Однако дисконт перевозчик предоставляет лишь на верхние и боковые места определённых номеров.

Ещё одно условия — на скидку могут рассчитывать только индивидуальные путешественники. Организованным группам придётся оплачивать полную стоимость билета.

Льготные авиабилеты

Правительство в августе введёт специальные авиатарифы на полёты семей с детьми. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такая мера позволит десяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.

На компенсацию льготных тарифов авиакомпаниям будет выделено 1,35 млрд рублей.

Субсидировать перелёты планируется по 46 маршрутам. В этом перечне находятся Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск. При этом стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тысячи до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

В правительстве рассчитывают, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа повысится на $6,3 и составит $67,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $20,3 с $18,4, на экспорт товарного бензина — также до $20,3, а прямогонного (нафты) — до $37,2 с $33,8.

При этом пошлина на сжиженный газ составит $9, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов — $7,2, на кокс — $4,4 за тонну.