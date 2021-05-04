Кабмин выделит 220 млн рублей на Большой Ставропольский канал

https://static.news.ru/photo/cbd78df4-ad76-11eb-87f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Правительство России выделит дополнительные средства на строительство четвёртой очереди Большого Ставропольского канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Речь идёт о 220 млн рублей. Эту сумму направят на завершение работ на 58-километровом магистральном канале, благодаря чему сооружение будет введено в эксплуатацию в 2023 году.

Как уточняется, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Завершение четвёртой очереди позволит обеспечить водой более 160 тысяч человек и наладить орошение сельскохозяйственных земель на площади более 200 тысяч гектаров.

Реализация проекта стартовала десять лет назад. По имеющимся данным, его общая стоимость составляет 3,56 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на финансирование региональных программ развития промышленности кабмин выделит один миллиард рублей. Средства распределят между 25 регионами, в их числе республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.