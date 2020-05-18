Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

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Российские арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.

Льгота распространяется на собственников недвижимости, для которых аренда и управление имуществом - основной вид деятельности. Кроме того, обязательным условием является предоставлением отсрочки по арендной плате пользователю недвижимости.

Под действие постановления не подпадают НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы, уточняется на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что мера призвана поддержать участников рынка аренды, которые несут убытки из-за коронавируса и связанных с ним ограничительных мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что налоговые послабления получат театры, музеи и библиотеки. Им обнулят налог на прибыль от определённых видов культурной деятельности.

