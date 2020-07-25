Кабмин РФ принял изменения в распределении субвенций на оплату ЖКХ

https://static.news.ru/photo/c8cfc694-ce47-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России приняло проект изменений в распределении субвенции на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отдельным категориям граждан регионов России и Байконура на 2020 год.
Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — приводят сообщение правительства РФ в РИА Новости.
Отмечается, что благодаря проекту, отдельные категории россиян получат социальную поддержку на оплату услуг ЖКХ, а региональные власти смогут обеспечить финансирование расходных обязательств по мерам поддержки граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новую методику распределения субвенций регионам для улучшения жилищных условий инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидам. В пояснении к постановлению говорится, что «„в расчёт будет браться утверждаемая Минстроем РФ для каждого региона рыночная стоимость 1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на который выделяется финансирование“». Уточняется, что ранее средства распределялись на основании среднерыночной стоимости квадратного метра жилья без учёта инфляции, что значительно усложняло решение жилищного вопроса для данной категории людей и не позволяло определить фактическую потребность регионов в субвенциях.