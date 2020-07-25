Кабмин РФ принял изменения в распределении субвенций на оплату ЖКХ

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Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. В октябре 2019 года Сербия подписала соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, теперь его должны ратифицировать все государства-члены союза.

Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией с другой стороны», — говорится в сообщении правительства....