Кабмин расширил возможности получения максимальных пособий по безработице

https://static.news.ru/photo/f5b21f12-9201-11eb-9cc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок назначения пособий по безработице был скорректирован в максимальном размере. Изменения коснутся отдельных категорий граждан, заявили в пресс-службе правительства.

На максимальное пособие по безработице, которое сейчас составляет 12 130 рублей, могут претендовать граждане, уволенные из-за ликвидации организации, либо сокращения штата, а также женщины, которые находятся в декретном отпуске.

Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов, — говорится на сайте правительства.

В настоящее время действуют правила, по которым граждане получают пособия по безработице с момента регистрации в центре занятости. В первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более максимальной суммы пособия, а во вторые три месяца — 60%, но не более пяти тысяч рублей.

Новые правила коснутся беременных женщин, которые стали безработными. В том случае если первые три месяца, когда им положено максимальное пособие, будут пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности из-за беременности и родов, то пособие по безработице будет выплачено позднее.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля. Такой формат предполагает электронную регистрацию безработных на портале «Работа в России» и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.