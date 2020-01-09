Россельхознадзор подготовил и передал в Минсельхоз РФ пакет поправок в закон «О ветеринарии», регламентирующий применение антимикробных препаратов в животноводстве и птицеводстве.
Руководитель ведомства Сергей Данкверт пояснил, что, в частности, Россельхознадзор хочет запретить использовать антибиотики в качестве стимуляторов роста и для профилактики. Также предлагается ввести нормы по рецептурному отпуску таких препаратов и регламентировать изготовление кормов с лекарственными добавками,
Данкверт отметил, что такая инициатива ведомства негативно воспринята со стороны тех, кто не хочет проходить контроль за использованием антибиотиков в их животноводческой деятельности.
Кроме того, глава Россельхознадзора считает, что контроль за использованием антимикробных медикаментов в сельскохозяйственной отрасли должен быть ужесточён на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сегодня в странах Евразийского экономического союза действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России, — пояснил он.
Как писал NEWS.ru ранее, закон об органическом производстве вступил в силу с 1 января 2020 года. Соответствующий документ был одобрен летом 2018 года. С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Новый закон требует от производителей доказать, что их продукция изготовлена без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, находящихся в составе ряда удобрений и кормов.
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