https://static.news.ru/photo/26dda282-3335-11ea-9fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Россельхознадзор подготовил и передал в Минсельхоз РФ пакет поправок в закон «О ветеринарии», регламентирующий применение антимикробных препаратов в животноводстве и птицеводстве.

Руководитель ведомства Сергей Данкверт пояснил, что, в частности, Россельхознадзор хочет запретить использовать антибиотики в качестве стимуляторов роста и для профилактики. Также предлагается ввести нормы по рецептурному отпуску таких препаратов и регламентировать изготовление кормов с лекарственными добавками, передаёт «Российская газета».

Данкверт отметил, что такая инициатива ведомства негативно воспринята со стороны тех, кто не хочет проходить контроль за использованием антибиотиков в их животноводческой деятельности.

Кроме того, глава Россельхознадзора считает, что контроль за использованием антимикробных медикаментов в сельскохозяйственной отрасли должен быть ужесточён на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сегодня в странах Евразийского экономического союза действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России, — пояснил он.

Как писал NEWS.ru ранее, закон об органическом производстве вступил в силу с 1 января 2020 года. Соответствующий документ был одобрен летом 2018 года. С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Новый закон требует от производителей доказать, что их продукция изготовлена без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, находящихся в составе ряда удобрений и кормов.