Интернет-магазины расскажут ФАС о завышении цен и удалят алчных продавцов

https://static.news.ru/photo/54dbe5f2-7a68-11ea-bf04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила о готовности делиться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) информацией обо всех случаях завышения цен на товары первой необходимости. Более того, недобросовестных продавцов пообещали блокировать.

По словам главы АКИТ Артёма Соколова, решение принято после того, как было получено письмо с такой просьбой от антимонопольного ведомства. В документе содержалась рекомендация «учитывать факторы, которые могут приводить к созданию дефицита и формированию ажиотажного спроса».

Мы как ассоциация очень ответственно относимся ко всем таким проявлениям, считаем их недопустимыми в текущей ситуации, — цитирует Соколова ТАСС.

Глава АКИТ отметил, что некоторые компании уже блокируют недобросовестных поставщиков в самого начала возникновения ажиотажного спроса на товары первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что должностным лица за завышение цен на лекарства будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Соответствующую поправку об административных правонарушениях приняли депутаты Государственной думы.