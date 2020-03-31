https://static.news.ru/photo/d13493f8-732c-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Должностным лица за завышение цен на лекарства будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Соответствующую поправку об административных штрафах 31 марта приняли депутаты Государственной думы РФ.

Как сообщил председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить штрафы в двукратном размере излишне полученной выручки от лекарств, реализованных по завышенным ценам в период совершения правонарушения, но не более одного года.

Крашенинников напомнил, что 19 марта был принят закон, согласно которому государство в условиях чрезвычайной ситуации устанавливает предельные цены на лекарства. В связи с этим и была введена ответственность за завышение стоимости препаратов, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, думский комитет по законодательству и госстроительству 27 марта одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за завышение цен на лекарственные препараты.