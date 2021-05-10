Инфляция в России сбавила темпы в апреле

Инфляция в России в апреле замедлилась на 0,2% г/г и составила 0,58%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, в годовом выражении в прошлом месяце она
Как отмечается, продовольственные товары за месяц подорожали на 0,75% м/м, плодоовощная продукция — на 1% м/м, непродовольственные товары — на 0,66% м/м в апреле, а стоимость услуг возросла на 0,2% м/м.
Уточняется, что наибольшим рост потребительских цен оказался в Калининградской области и Севастополе, составив 1,4% и 1,2% соответственно. Кроме того, в настоящий момент инфляция продолжает ускоряться. Аналитики полагают, что в связи с этим Центральный банк может вновь повысить ключевую ставку на июньском заседании.
23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается и в ряде секторов он уже опережает предложение.
Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.