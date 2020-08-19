Инфляция в РФ вернулась к нулевому уровню

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Росстат опубликовал данные, согласно которым Инфляция в РФ за период с 11 по 17 августа оказалась нулевой.

С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, а с начала августа снизились на 0,1%. В годовом выражении инфляция на 17 августа составила около 3,36%.

Согласно ведомству, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар (на 0,5%). Кроме того, незначительно подорожало мясо. При этом есть продукты, которые подешевели. Например, стерилизованное молоко упало в цене на 0,3%.

Семи российских субъектах зафиксировано подорожание на 1,5 и более процентов, в том числе в Алтайском крае — на 2,3% и в Курской области — на 2,2%. При этом в Чеченской Республике сахар стал дешевле на 2,8%.

Однако цены на непродовольственные товары и медикаменты возросли. Валокордин подорожал на 0,7%, линекс и троксерутин — на 0,3%, бромгексин — на 0,2%.

Электропылесосы подорожали на 0,3%. А мобильные телефоны подешевели на 0,2%, добавили в Росстате.

12 августа Росстат отметил снижение цен впервые с начала 2020 года. Как следует из данных службы, индекс снизился на 0,1%. Три предшествующие недели характеризовались нулевым темпом роста. Основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю, на 2,3% — неделей ранее, на 1,1% — три недели назад. При этом, по данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчётам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%.

Как ранее писал NEWS.ru, показатель роста цен на товары и услуги в июле 2020 года в России, который объявил Росстат, резко разошёлся с фактическим подорожанием реальных приобретений населения по реальным ценам.