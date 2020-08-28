Индекс S&P500 впервые пробил отметку в 3500 пунктов

https://static.news.ru/photo/dafff0dc-e90e-11ea-b837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фондовый индекс S&P500 впервые в истории преодолел отметку в 3500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после изменения политики Федерального резерва Соединённых Штатов Америки.

Если до этого целевой уровень инфляции равнялся 2%, то теперь ведомство разрешает умеренное превышение данного показателя. 27 августа 2020 года S&P 500 прибавил 0,48% — до 3495,56 пункта. Максимальные значения на торговой сессии составляли 3501,24 пункта.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) Соединённых Штатов Америки, выполняющая функции центрального банка страны, смягчила свою политику в отношении инфляционных процессов. Теперь целевой показатель — около 2%, рассказал 27 августа 2020 года во время интернет-симпозиума руководитель финансового ведомства Джером Пауэлл.

Недавно старейшего участника, американскую компанию ExxonMobil исключили из промышленного индекса Dow Jones Industrial Average во время самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Помимо неё индекс покинули также фармацевтический гигант Pfizer и поставщик вооружений Raytheon, которая завершила слияние с United Technologies, входившей в индекс ещё в 1939 году. Pfizer находилась в Dow Jones с 2004 года.

Компании, которые покинули рейтинг, сразу же теряют инвестиционную привлекательность, ведь на это обращают внимание крупные инвестфонды, а это означает, что они остались без денег. Акции Exxon подешевели на 2,3%, Pfizer — на 1,3%, а Raytheon — на 3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, держится на нулевом уровне, передаёт Росстат. С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в стране по данным на 24 августа находится на уровне 3,375%.