ФРС США смягчила политику относительно инфляции

https://static.news.ru/photo/fa017d80-e877-11ea-8888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) Соединённых Штатов Америки, выполняющая функции центрального банка страны, смягчила свою политику в отношении инфляционных процессов. Теперь целевой показатель — около 2%, рассказал 27 августа 2020 года во время интернет-симпозиума руководитель финансового ведомства Джером Пауэлл.

По его словам, ФРС «энергично обновляет» свою политику в данной сфере. Чиновник отметил, что регулятор стремится к тому, чтобы «в перспективе инфляция в среднем была на уровне 2%». Руководитель объяснил, что «после периода, когда инфляция была ниже 2%, задачей надлежащей монетарной политики, возможно, станет повышение инфляции умеренно выше 2% на ограниченный промежуток времени», передаёт ФРС. До этого Федеральная резервная система считала показателем здоровой экономики инфляцию на уровне 2% ровно.

Число первичных заявок на пособие по безработице в Соединённых Штатах Америки за неделю, завершившуюся 22 августа 2020 года, уменьшилось с пересмотренного показателя предыдущих 7 дней на 98 тысяч — до 1,006 млн, передаёт Министерство труда страны 27 августа 2020 года. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение до 1 млн заявлений. При этом первоначальные цифры предыдущей недели пересмотрели до 1,104 млн с 1,106 млн.

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, потому что стоимость его обслуживания сейчас практически стремится к нулю. Об этом заявил NEWS.ru экс первый заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя Центрального банка Олег Вьюгин. Как подсчитал The Wall Street Journal, в последнее время страны во всех регионах мира наращивают расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19, в результате чего госдолг достиг уровней, невиданных со времён Второй мировой войны.

Чтобы вы могли почувствовать разницу, напомним, что в 1946 году этот показатель составлял 124% мирового ВВП (сейчас же — 128%). При этом не может не утешать то, что у России «размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире», заверили NEWS.ru в пресс-службе российского Минфина.