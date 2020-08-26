Росстат: инфляция в РФ сохраняется на нулевом уровне вторую неделю подряд

https://static.news.ru/photo/24086ba4-e7bd-11ea-abd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, держится на нулевом уровне, передаёт Росстат. С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%.

В годовом выражении инфляция в стране по данным на 24 августа находится на уровне 3,375%, говорится в сообщении ведомства. В секторе продовольственных товаров за отчётный промежуток времени, по информации Росстата, заметнее всего подорожала свинина — на 0,6%. При этом рост цен на 2% и более фиксируют в восьми регионах РФ, среди них Ивановская и Тульская области — на 3,7% и 2,5% соответственно. Одновременно с этим, в Алтайском крае свинина подешевело на 2,4%.

Ведомство добавляет, что среди остальных товаров наблюдается рост стоимости чёрного чая — на 0,4%, полукопченой колбасы, сметаны и сыра — на 0,3%, варёной колбасы, жирного творога, подсолнечного масла, хлеба, фруктово-ягодных и овощных консервов для детского питания, мягких конфет, глазированных шоколадом — на 0,2%. В то же время пшено дешевеет на 0,3%, а мясо курицы — на 0,2%. Плодоовощная продукция в среднем дешевеет на 3,5%, в том числе на картофель — на 4,5%, морковь и яблоки — на 3,9%.

Росстат добавил, что среди медицинских препаратов дорожают метамизол натрия (анальгин отечественный), линекс и алмагель — на 0,2%. При этом стоимость ренни упала на 0,3%, офтана катахрома — на 0,2%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в среднем по стране появление серьёзных проблем со здоровьем у россиян прогнозируется в возрасте 60,3 года. Отмечается, что без заметного ухудшения состояния организма дольше всего может прожить население Ингушетии (67,2 года), Дагестана (66,2) и Чечни (66,1). Помимо них, в пятёрку лидеров также попали такие регионы как Татарстан (65,4) и Москва (65,1).

В свою очередь, худший прогноз составлен в отношении проживающих в Чукотском автономном округе (49,1), Еврейской автономной области (53), Ненецком автономном округе (55,7), Орловской (55,7) и Брянской (55,7) областях.