Росстат: инфляция в РФ сохраняется на нулевом уровне вторую неделю подряд

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, держится на нулевом уровне, передаёт Росстат. С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%.
В годовом выражении инфляция в стране по данным на 24 августа находится на уровне 3,375%,
Ведомство добавляет, что среди остальных товаров наблюдается рост стоимости чёрного чая — на 0,4%, полукопченой колбасы, сметаны и сыра — на 0,3%, варёной колбасы, жирного творога, подсолнечного масла, хлеба, фруктово-ягодных и овощных консервов для детского питания, мягких конфет, глазированных шоколадом — на 0,2%. В то же время пшено дешевеет на 0,3%, а мясо курицы — на 0,2%. Плодоовощная продукция в среднем дешевеет на 3,5%, в том числе на картофель — на 4,5%, морковь и яблоки — на 3,9%.
Росстат добавил, что среди медицинских препаратов дорожают метамизол натрия (анальгин отечественный), линекс и алмагель — на 0,2%. При этом стоимость ренни упала на 0,3%, офтана катахрома — на 0,2%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в среднем по стране появление серьёзных проблем со здоровьем у россиян прогнозируется в возрасте 60,3 года. Отмечается, что без заметного ухудшения состояния организма дольше всего может прожить население Ингушетии (67,2 года), Дагестана (66,2) и Чечни (66,1). Помимо них, в пятёрку лидеров также попали такие регионы как Татарстан (65,4) и Москва (65,1).
В свою очередь, худший прогноз составлен в отношении проживающих в Чукотском автономном округе (49,1), Еврейской автономной области (53), Ненецком автономном округе (55,7), Орловской (55,7) и Брянской (55,7) областях.
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