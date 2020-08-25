В Росстате назвали возраст, когда стоит ждать заметного ухудшения здоровья

В среднем по стране появление серьёзных проблем со здоровьем у россиян прогнозируется в возрасте 60,3 года. С такими данными Росстата за 2019 год касательно ожидаемой продолжительности здоровой жизни ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что без заметного ухудшения состояния организма дольше всего может прожить население Ингушетии (67,2 года), Дагестана (66,2) и Чечни (66,1). Помимо них, в пятёрку лидеров также попали такие регионы как Татарстан (65,4) и Москва (65,1).

В свою очередь, худший прогноз составлен в отношении проживающих в Чукотском автономном округе (49,1), Еврейской автономной области (53), Ненецком автономном округе (55,7), Орловской (55,7) и Брянской (55,7) областях.

На показатели длительности здоровой жизни в регионах влияет комплекс факторов, включающий качество оказание медицинской помощи, климатические условия, образ жизни населения и распространённость вредных привычек, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Здесь, конечно, речь идёт об образе жизни и профилактике. Там, где больше двигаются, едят больше клетчатки, более сбалансированное питание, где меньше употребляют алкоголя — там будет ожидаемая продолжительность здоровой жизни лучше, — пояснила Ткачёва.

Она добавила, что в северных регионах мало пожилых россиян: люди стараются уехать в более южные субъекты.

Ранее NEWS.ru писал, что если бы каждый житель Земли ежедневно выпивал пару чашек кофе, это спасло бы тысячи людей от онкологии печени. Об этом заявили австралийские учёные, опираясь на результаты проведённого ими исследования.