Греф выступил против предложения Путина о налогах на вклады

https://static.news.ru/photo/6a7950ca-83d2-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал предложение президента Владимира Путина о введении налога на банковские вклады. Он заявил, что не вводил бы такую меру.

По его словам, аналогичные сборы предусмотрены во многих странах. На это ссылались те, кто вводил такой налог в России, рассказал он в эфире Сбербанк TV.

Если говорить о международном опыте, все страны или большинство стран имеют этот налог. Поэтому те, кто вводили этот налог, ссылались на международный опыт. Но я бы в этот момент времени такой налог не вводил, — подчеркнул руководитель организации.

Впервые о новых налогах глава государства заявил 25 марта. Президент сообщил, что при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей им необходимо будет уплачивать 13%, также вводится налог в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Как позже пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, новый налог будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей. Он также отметил, что зарплатные счета граждан в банках не подпадут под нововведение.

Закон, как считают аналитики, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к VIP-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.