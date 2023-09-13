Греф рассказал, в чем хранит сбережения Греф заявил, что сформировал портфель сбережений из акций и облигаций

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Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не гонится за высокой доходностью и сформировал сбалансированный портфель сбережений: 60% облигаций и 40% акций. Кроме того, в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» он признался, что в этом году больше всего заработал на бумагах своей кредитной организации.

Эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке, — сказал Греф.

По его мнению, следующий год будет для «Сбера» позитивным. Банк наращивает количество клиентов, активы, и доля рынка растет практически «по всем продуктам». Отмечается, что по итогам восьми месяцев нынешнего года Сбербанк заработал 999 млрд рублей чистой прибыли.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее посоветовал откладывать 10% дохода, чтобы обеспечить себя подушкой безопасности. Экономист отметил, что сумма сбережений должна составлять один-два месячных оклада.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (68%) предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Средства в долларах держат 6% опрошенных, евро и другие иностранные валюты назвали по 4% респондентов.

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что в качестве альтернативы долларам и евро россияне могут вкладываться в покупку юаней КНР. Он уточнил, что в шкале Международного валютного фонда (МВФ) китайская валюта занимает третью строчку.